Liga : Les stades ne pourront accueillir que 40 % de leur capacité totale

Le Championnat d'Espagne reprendra ses droits le week-end du 13 août et plusieurs restrictions sanitaires l'accompagnent.

La ministre de la Santé espagnole, Carolina Darias, a annoncé ce mercredi en conférence de presse que les stades ne pourront accueillir que 40 % de leur capacité totale et que le port du masque sera obligatoire. "Nous allons permettre une capacité maximale de 40 % des stades ouverts, en extérieur, 30 % pour les sites fermés en garantissant toujours une distance interpersonnelle de 1,5 mètre."

L'accès au stade sera réservé "de préférence aux abonnés" et au "public local" afin de limiter la mobilité des supporters en Espagne. Ces décisions résultent d'un accord commun entre l'État et les régions espagnoles qui pourront décider de mesures plus drastiques si elles le souhaitent. Ces mesures sont prévues, pour le moment, jusqu'au 29 août et dépendent des conditions sanitaires.