Messi au PSG, bonne ou mauvaise idée?

Libre comme l'air, Lionel Messi est donc libre de signer où bon lui semble. Enfin, de signer là où il pourrait recevoir un gros salaire...

Lionel Messi est, depuis près de trois années, lié au PSG. Lors de chaque mercato, le nom de l'Argentin est cité du côté du Parc des Princes, mais il est clair que cette fois, c'est maintenant ou jamais.

Messi est libre, oui, et son salaire devra être assumé par son nouveau port d'attache. Du coup, si on fait un rapide tour d'horizon, peu de clubs peuvent se permettre de lui offrir une place. Manchester City, le PSG, le Bayern auraient les liquidités nécessaires mais les Parisiens semblent tenir la corde.

Quelles seraient les conséquences de la venue du sextuple Ballon d'Or au PSG et en Ligue 1? Tout d'abord, il y aurait un apport sportif indéniable. A 34 ans, Messi est encore en pleine possession de ses moyens comme l'a démontré sa Copa America il y a quelques semaines. De plus, son entente avec Neymar n'est plus à prouver: les deux joueurs s'apprécient et cela fonctionnerait parfaitement.

Ensuite, on le sait, le but du PSG est de prolonger le contrat de Mbappé et la venue de Messi pourrait être décisive... mais dans quel sens? Est-ce que l'attaquant français va se dire que son club peut l'aider à remporter la Ligue des champions et prolonger? Ou bien ce sera le contraire et il ne se sentirait pas de rester dans l'ombre du petit argentin, ce qui arrivera forcément tant Messi attire la lumière?

Enfin, en termes d'image et donc de retombées financières (droits de diffusion à l'étranger, maillots vendus, contrats publicitaires), cette venue serait un plus pour les Franciliens. Même si le Qatar est derrière et assure l'avenir du club, une rentrée d'argent supplémentaire est bénéfique.... pour le fair-play financier.

On sait que le PSG veut remporter la Ligue des Champions et l'arrivée de Lionel Messi pourrait aider le club. Certains diront que c'est facile quand on peut acheter les meilleurs joueurs, mais après tout Chelsea vient bien de le faire après le plus gros mercato de l'histoire du club et veut maintenant signer Romelu Lukaku. Il faut parfois avoir les moyens de ses ambitions.