🎥 Amical houleux : José Mourinho expulsé, l'AS Roma termine à huit face au Betis

L'AS Rome a subi une lourde défaite (5-2) contre le Real Betis lors d'un match normalement 'amical'.

Les buts andalous ont été inscrits par Rodri (4e), Fekir (30e), Álex Moreno (58e), Tello (80e) et González (83e), contre des buts de Shomurodov (27e) et Mancini (51e) côté visiteur.

Mais alors que le score était de 2-2, José Mourinho a réagi furieusement à la décision de l'arbitre de valider le but d'Alex Moreno (58e), réclamant une faute de main.

Le milieu de terrain romain Lorenzo Pellegrini a alors été expulsé pour protestation, avant que José Mourinho ne monte sur la pelouse pour aller voir l'arbitre en pleine partie. Le technicien a également reçu un carton rouge et a dû prendre place en tribune.

Le Portugais a alors applaudi l'arbitre de manière sarcastique tout en quittant le terrain.

Gianluca Mancini et Rick Karsdorp ont également été expulsés en deuxième mi-temps, la Roma a terminé à huit, et un des assistants de Mourinho a aussi été exclu.

L'équipe romaine entame sa campagne de Serie A à domicile contre la Fiorentina le 22 août.

Lorenzo Pellegrini and José Mourinho are sent off after watching a Real Betis player score an allowed goal with his hand. pic.twitter.com/HI0K6kf0XP