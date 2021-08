Un nouveau coéquipier en approche pour Castagne, Praet et Tielemans ?

En fin de contrat en juin 2022, Jannik Vestergaard attise les convoitises sur le marché des transferts. Leicester fait partie des clubs intéressés.

Leicester n'a pas fini son mercato. Depuis la grave blessure de Wesley Fofana, les Foxes sont à la recherche d'un nouveau défenseur central. Et ils seraient intéressés par les services de Jannik Vestergaard, d'après les informations de The Athletic. Les dirigeants du club de Filbert Way auraient même déjà formulé une offre.

Toujours selon le média britannique, celle-ci serait légèrement supérieur à 15 millions d'euros. Un montant qui semble conforme à la valeur marchande du joueur, estimée à 18 millions d'euros par Transfermarkt. Leicester pourrait profiter de la situation délicate du défenseur de Southampton, dont le contrat prendra fin en juin 2022.

Malgré la bonne saison 2020/2021 (35 matchs joués) et l'Euro réussi de leur numéro 4, les Saints ne sont pas en position de force pour négocier. Sauf prolongation, cet été représente la dernière occasion pour eux d'obtenir une indemnité de transfert pour le Danois. De quoi les pousser à accepter la proposition du club de Youri Tielemans ?