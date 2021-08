L'Atletico passe à l'offensive pour un attaquant de Serie A

Pendant que le Real et le Barça tirent la langue, l'Atletico pense à l'avenir.

Et si l’Atletico Madrid prenait tout le monde de court pour l'attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic (21 ans, 40 matchs et 21 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) ? Selon les informations du journaliste de Sky Italia Gianluca Di Marzio, le champion d’Espagne en titre a la ferme intention de doubler des clubs comme Tottenham, l’Inter Milan ou la Juventus Turin pour s’offrir le jeune talent cet été, avec une offre de 60 millions d’euros et la possible intégration du jeune défenseur Nehuen Perez (19 ans) dans la transaction.

Une proposition alléchante qui fera forcément réfléchir la Viola. Car si elle demeure très attachée à l'international serbe, la formation toscane peut difficilement retenir Vlahovic, 4e meilleur buteur de la Serie A la saison dernière, dans de telles conditions.