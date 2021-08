Axel Witsel reconverti en défenseur central

Une expérience dans l'arrière-garde pour le médian des Diables Rouges.

Axel Witsel va-t-il devoir s'habituer à une nouvelle position sur l'échiquier du Borussia Dortmund? C'est en tout cas dans la peau d'un défenseur central qu'il a débuté la saison en Bundesliga, samedi dernier.

"Le coach m'avait demandé en début de semaine, si j'avais déjà joué là. Mais je pense qu'il le savait parce que j'avais joué à cette position contre Bruges en Ligue des Champions. On s'est entraîné comme ça durant la semaine, il m'a demandé comment je me sentais et je lui ai répondu que je me sentais bien et que je voulais aider l'équipe."

Marco Rose a donc décidé d'aligner Axel Witsel dans l'axe de la défense, samedi dernier, contre Francfort et le Diable Rouge est plutôt satisfait de la prestation qu'il a livrée. "Ce n'est pas si facile, parce que je n'ai pas l'habitude de jouer à cette place, mais je pense que je ne m'en suis pas trop mal sorti et je suis content si je peux aider l'équipe."