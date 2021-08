Lyon envoie Marcelo dans son noyau B

Ça se corse entre l'OL et le défenseur brésilien.

Ça sent la fin pour Marcelo à Lyon. Le défenseur central brésilien a en effet été renvoyé dans le noyau B des Gones comme l'a confirmé le club dans un communiqué.

"L’Olympique Lyonnais informe qu’à la suite de sa défaite à Angers et de l’analyse qui en a été faite par les parties prenantes de la Direction sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d’entraînements du groupe PRO 2 composé par ailleurs de nombreux autres joueurs sous contrat professionnel et dirigé par Gueida Fofana et Jérémie Bréchet, sous la supervision permanente de Peter Bosz et de son staff", précise l'OL.

Une première étape avant de pousser le défenseur de 36 ans vers la sortie? C'est l'hypothèse avancée ce mardi par l'Equipe.