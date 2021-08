Thibaut Courtois sur Ancelotti: "C'est une belle expérience de travailler avec lui"

Le portier des Diables Rouges découvre un nouveau coach et de nouvelles méthodes depuis qu'il a rejoint le Real en préparation.

Zinedine Zidane parti, c'est désormais à Carlo Ancelotti que le Real Madrid a confié les rennes de son équipe première. Et si Thibaut Courtois avait forgé une relation de confiance avec le Français, il est aussi satisfait de découvrir les méthodes du coach italien.

"Travailler avec Carlo Ancelotti est une belle expérience", confirme le Diable Rouge dans une vidéo publiée par le Real Madrid. "C'est une autre façon de travailler et c'est toujours bon de continuer à apprendre", insiste-t-il.

Et Courtois espère vivre de nombreux succès sous les ordres de son nouveau T1. "On veut vivre une grande saison dans toutes les compétitions. C'est important de bien démarrer en championnat. Le match à Alavès était difficile et maintenant on a encore deux déplacements, avant de revenir à la maison et d'enfin retrouver nos supporters."