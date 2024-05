📷 Pourquoi l'arbitre de PSG-Dortmund a-t-il fondu en larmes au coup de sifflet final ?

Daniele Orsato a dirigé son dernier match de Champions League ce mardi. Au coup de sifflet final de PSG-Dortmund, il a donc fondu en larmes.

C'était une soirée pleine d'émotions ce mardi, en demi-finale de la Champions League. Pour le Borussia Dortmund, d'abord : le club allemand s'est imposé (0-1) au Parc des Princes, se qualifiant ainsi pour la finale de la Ligue des Champions.

Pour le PSG, encore une fois éliminé, et Kylian Mbappé, dont c'était le dernier match sous le maillot parisien en Champions League, également. Une énorme déception pour tout un club, auquel la C1 échappe depuis l'arrivée de QSI aux manettes.

Mais aussi pour Daniele Orsato, l'arbitre du match. Ce dernier, âgé de 48 ans, a déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite au terme de la saison en cours. Il dirigeait donc là son dernier match de Champions League, et a été envahi par l'émotion au coup de sifflet final, ne pouvant retenir ses larmes.

🔮 Daniele Orsato en larmes hier à la fin du match PSG-Dortmund. 😱



L’Italien arbitrait son dernier match de LDC. Il prendra sa retraite après l'Euro 2024, totalisant 63 matches de C1 et 196 en Serie A. 👏 pic.twitter.com/5DrSkZ7AZM — Vibes Foot (@VibesFoot) May 8, 2024

Daniele Orsato arbitrait pour la 55e fois en Ligue des Champions, et compte plus de 600 matchs au niveau professionnel. En 2020, il était élu Meilleur arbitre du monde par l'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics). Cette même année, il avait dirigé la finale de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG.

En 2022, Mr Orsato était arbitre à la Coupe du Monde 2022 et avait l'honneur d'en siffler le match d'ouverture. L'Italien a ensuite dirigé un match de poules entre l'Argentine et le Mexique, avant de diriger la demi-finale de l'Argentine contre la Croatie.

Avant de ranger son sifflet, il arbitrera l'Euro 2024 cet été. Durant sa carrière, il a été en charge des Diables Rouges lors d'un match de triste mémoire : le 5-2 subi en Suisse, à Lucerne, en novembre 2018.