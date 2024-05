Des joueurs du Standard refuseraient de jouer la fin de saison ? "J'ai posé la question à tout le monde" assure Ivan Leko

Il a été dit, ici et là, que certains joueurs du Standard auraient demandé à ne plus rejouer d'ici à la fin de la saison. Une information démentie par Ivan Leko, qui assure avoir questionné ses joueurs sur leur motivation et leurs intentions.

Ivan Leko a livré une conférence de presse presque historique, ce mercredi. Lors de celle-ci, l'entraîneur du Standard s'est livré sur la situation du club (lire ici), ainsi que sur ses choix qui sont parfois critiqués par les supporters (ici).

Pour la fin de saison, le T1 des Rouches ne demande plus qu'une seule chose : ne pas revivre la prestation vécue à Louvain, et donc avoir droit à des joueurs qui se battent sur la pelouse, pour le blason et pour l'honneur. Dans d'autres médias, il avait été révélé que certains auraient demandé à ne plus porter les couleurs du Standard. Visiblement, ce n'est pas le cas.

"Je l'ai dit aux joueurs. Je leur ai demandé de me dire qui était encore là à 100% pour le club. Je leur ai dit de tout donner pour les deux ou trois dernières semaines, de penser à leur famille, à leur carrière. Mais je comprends que vu la situation, vous ne puissiez pas être à 100%."

Ivan Leko a fait le point avec ses joueurs : personne n'a demandé à ne plus jouer !

Maintenant, c'est donc la mentalité qui va primer. Celui qui aura la bonne mentalité et qui montrera son envie de jouer pour aider le club sera probablement mis en avant. Une belle occasion pour les jeunes de faire leurs preuves sans vraiment se soucier du résultat, mais le faire dans une situation si complexe n'est jamais simple. Demandez à Brahim Ghalidi, par exemple...

"Je préfère un groupe de douze ou treize joueurs qui a envie d'être là que de forcer certains joueurs. Toutefois, personne ne m'a dit qu'il ne voulait pas jouer. Tout le monde veut finir pour le club, pour lui-même ou pour sa famille."

Je comprends que les gens se posent des questions : je ne suis pas aveugle"

"On veut jouer avec des joueurs qui sont à 100%, physiquement comme mentalement. Je comprends parfois que les gens se posent des questions, je vois les joueurs et je connais leurs qualités, je ne suis pas aveugle. Normalement, si tu n'es pas à 100%, tu ne peux pas jouer. C'est celui qui est le mieux qui joue. Malheureusement, ces dernières semaines, ce n'était pas toujours le cas et ça me dérange. C'est quelque chose qui est plus grand que l'équipe."

Pour la réception de Westerlo, seul Souleyman Doumbia est absent de manière assurée (sans compter Ngoy et O'Neill pour qui la saison est terminée, et Vanheusden qui a repris l'entraînement, mais qui n'est pas encore prêt. "Encore un entraînement ce jeudi matin, deux ou trois joueurs ont de légères blessures et sont incertains" a conclu Leko. Enfin, Steven Alzate est retourné à Brighton en début de semaine.