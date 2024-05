Ivan Leko sur la situation incroyable du Standard, au cœur d'une journée presque historique : "On ne sait pas quand on sera payés"

C'est dans une journée presque histoire à l'égard de la situation du club qu'Ivan Leko s'est présenté en conférence de presse, ce mercredi, supposément pour préfacer la rencontre entre le Standard et Westerlo. Bien sûr, peu de questions étaient portées sur l'aspect sportif de la situation.

Ivan Leko ne s'attendait pas à un tel accueil. "On joue les Play-Offs 1, l'Europe ?" La salle de presse du SL16 Football Campus était bien plus remplie que d'habitude pour la conférence de presse du Croate, ce mercredi, deux jours avant la rencontre entre le Standard et Westerlo.

Ivan Leko confirme la venue de Fergal Harkin... mais ne sait rien de plus que tout le monde

Initialement prévue la veille du match, cette conférence de presse s'est finalement déroulée à J-2, ce jeudi étant le jour de l'Ascension. Un mercredi historique pour le club, à l'égard des informations parues quant à la situation du Matricule 16 et de 777 Partners. C'est bien évidemment à ce sujet que la majorité des interrogations ont été posées au T1, qui n'avait pas l'air d'en savoir beaucoup plus que les supporters. Leko a toutefois confirmé la rencontre avec Fergal Harkin et les joueurs, ce matin.

"Il nous a dit qu'on ne savait pas quand on serait payés" a confirmé Ivan Leko, avant de poursuivre. "C'était une communication claire et honnête, j'ai apprécié. Mais la situation des joueurs et du staff n'est pas la plus préoccupante. Ces retards de salaire concernent aussi les employés du club, qui font leur maximum pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Pour nous, avoir un retard de payement d'un mois ou deux n'est pas un drame. Mais pour eux..." lançait Leko, assurant que la situation concernait "entre 60 et 70 personnes."

Les employés sont la priorité, mais la situation ne peut plus durer

"On a eu un entretien, on a parlé de la situation autour du club. Dans le groupe, on essaye de se concentrer uniquement sur le match, mais c'est presque impossible. Tous les gens sont inquiets, personne ne parle réellement de football. Les employés, qui sont au service des joueurs, doivent être dans les bonnes conditions avant de parler de football."

Ivan Leko a été questionné sur le message qu'il aimerait transmettre à 777 Partners, en tant qu'entraîneur du Standard. "Ce n'est pas à moi de leur donner un message, mais je peux leur dire que les gens sont très tristes, ici. Tout le monde au club demande de la clarté, de pouvoir parler des ambitions et du futur. Mais ces dernières semaines, ce n'était pas ça. Les Play-Offs 2 ne sont déjà pas très intéressants, mais alors dans une telle situation..."

Vendredi, les Rouches devront malgré tout faire le maximum pour empocher leur premier succès en Europe Play-Offs, face aux Campinois. "Je suis convaincu que notre manière de jouer depuis quelques semaines était bonne, sauf contre Louvain. Il ne manquait que les résultats. Dans ce cas, dans le football, on se dit que ça viendra en travaillant davantage. Mais ici, c'est plus que ça" a conclu le T1, dépité et impuissant devant la situation du Matricule 16.