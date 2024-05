Un Eupenois évoque avec honnêteté son avenir après la relégation

Eupen est relégué en Challenger Pro League après huit saisons au plus haut niveau. Yentl Van Genechten a évoqué cette descente.

S'exprimer au micro après une élimination, ce n'est jamais facile.Yentl Van Genechten l'a fait, avec calme et lucidité. "Nous avons joué plus d'une mi-temps à dix et cela rend ce genre de matchs plus difficiles, mais nous ne sommes certainement pas relégués lors de cette dernière journée."

"Cela se fait sur la base de toute une saison. C'est terrible et tout le monde est abattu", a déclaré un Van Genechten ému. "Cela a été toute la saison du "presque". Nous avons perdu différents matchs qui n'auraient pas dû être perdus."

Pas de nouveau miracle pour Eupen

"Par exemple, nous avions pris l'avantage à La Gantoise avec un homme en plus, mais nous avons finalement perdu malgré un très bon match. Et il y a encore d'autres exemples", explique clairement et humblement le défenseur latéral.

Van Genechten a joué dans les équipes de jeunes du KV Malines et de Westerlo, mais a finalement abouti au Jong Genk via Thes Sport et le Lierse. En 2022, il a ensuite rejoint le KAS Eupen et a eu ses premières véritables opportunités au sein de l'élite.

© photonews

"Je suis très reconnaissant envers Eupen de m'avoir donné la chance d'évoluer au plus haut niveau. Ils m'ont offert cela il y a deux ans et je leur suis très reconnaissant. Vais-je rester en Challenger Pro League à Eupen ? C'est quelque chose auquel je penserai dans les semaines à venir."

Qu'en est-il de l'avenir de Yentl Van Genechten ?

"D'abord, je veux encore gagner contre le RWDM avec Eupen. Nous n'avons pas gagné assez de matches cette saison et nous voulons conclure avec un sentiment quelque peu positif. C'est un énorme coup dur." Van Genechten est sous contrat avec les Pandas jusqu'en juin 2025.