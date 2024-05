"Le génie sans lampe" : un Diable Rouge fait la une de la presse espagnole

Dodi Lukebakio a fait son retour au FC Séville après des mois d'absence. Il a inscrit un beau but contre Grenade, et la presse espagnole lui a consacré un article complet ce mercredi.

"Lukebakio, le génie sans lampe" : voilà le titre surprenant qui fait la une du site de Marca, ce mercredi. L'ailier du FC Séville a en effet les honneurs d'un article complet après son retour de blessure et sa belle montée en puissance ces dernières semaines.

Dodi Lukebakio (26 ans) a inscrit un magnifique but contre Grenade et après des mois d'absence pour une blessure aux ligaments, il revient en forme au meilleur moment alors que l'Euro 2024 est pour bientôt. "Dodi Lukebakio donne une sensation de formidable niveau technique, avec des actions impressionnantes dans un style de jeu excessivement individualiste", souligne Alberto Fernandez, journaliste pour Marca et auteur de cette colonne.

Fernandez est clair : Lukebakio a eu besoin de temps à s'adapter à Séville et sa grave blessure au genou "a encore compliqué les choses". Le coach sévillan, Quique Sanchez Flores, est arrivé sur le banc pendant l'absence du Belge, ce qui n'aide pas. "Lukebakio n'est pas dans son élément sous Quique, avec des arrières latéraux et 2 attaquants", pointe Marca.

Un bon Euro... et un départ ?

"Malgré cela et sans titularisation depuis son retour, il a marqué 3 buts en 7 matchs, dont un but brillant contre Grenade". Selon Alberto Fernandez, on remarque sous Sanchez Flores que Lukebakio a besoin d'espaces pour briller. Le changement de système, passant à un trio offensif, lui convient mieux.

Le FC Séville vit une saison délicate, et est 12e de LaLiga. Quique Sanchez Flores travaille donc déjà à la saison prochaine. "Sa tâche est de demander à ses joueurs : qui veut une place dans le onze la saison prochaine ? Et Lukebakio a levé la main", estime l'observateur de Marca. Mais rien n'indique que le Diable Rouge sera encore là.

"Les joueurs du profil de Lukebakio brillent souvent lors des grandes compétitions estivales. Avec l'Euro, tout est possible. À Séville, tout joueur est à vendre : l'intention est qu'il reste, mais une grosse offre ne pourrait pas être refusée", assure Alberto Fernandez.