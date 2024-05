Ivan Leko critiqué par certains supporters pour ses choix : le T1 du Standard s'est justifié avant d'affronter Westerlo

Avec trois maigres victoires en près de vingt matchs, Ivan Leko est de plus en plus critiqué, au Standard. Certains supporters ne comprennent pas ses choix. Il s'est justifié, ce mercredi, en conférence de presse.

Conférence de presse organisée dans un contexte plus que particulier, ce mercredi, pour Ivan Leko. Vous pouvez retrouver la première partie de l'intervention de l'entraîneur Croate ici, dans laquelle il évoque notamment la venue de Fergal Harkin à l'entraînement et la situation globale du club. Le T1 est aussi revenu sur la prestation à Louvain, qui l'avait mise hors de lui.

"La situation du club a évidemment eu un énorme impact sur le match à Louvain. Tu veux faire le maximum, mais tu connais le problème. Les gens et les joueurs se lèvent à 7h30, viennent au club avec la tête basse parce qu'ils ne savent pas quand ils seront payés. Pour les joueurs et le staff, c'est moins grave. Mais pour les employés, c'est une catastrophe, un drame. Le contexte autour de l'équipe est très mauvais".

"Si je suis inquiet pour la saison prochaine ? Bien sûr ! Quand j'ai signé, la communication claire était de se battre pour les Play-Offs 1, je ne suis pas venu pour jouer la relégation. J'ai le sentiment que pour la saison prochaine, ce sera aussi difficile d'être dans les Play-Offs 1. C'est une situation difficile."

Ivan Leko pense aussi à la saison prochaine

Sur les réseaux sociaux et dans les travées de Sclessin, certains changements, certains choix d'Ivan Leko sont critiqués par les supporters, et incompris. Certains se disent que l'entraîneur est obligé de faire jouer tel ou tel joueur, pour respecter les clauses des différents contrats. Le T1 a botté ces hypothèses en touche... mais a apporté un autre élément de réponse.

"Je dois être honnête avec le groupe, les meilleurs doivent jouer. Seulement, il faut faire de la politique. Faire jouer un tel joueur, qui pourrait partir au mercato et rapporter de l'argent. Ce n'est pas ce que j'aime faire, mais on connaît les mathématiques et la situation."

"Je ne suis pas forcé de faire tel ou tel changement. Si c'était le cas, j'aurais déjà quitté le club. Mais, tu discutes avec les gens et tu veux la meilleure chose pour la saison prochaine. Je veux aussi faire jouer les plus méritants, tout en pensant aux bonnes choses pour le club. C'est un calcul difficile."

Ivan Leko, à son échelle, essaye aussi d'aider le club. Maintenir son groupe concentré et motivé est mission impossible, mais le Croate pense aussi à la saison prochaine, car il n'a pas abandonné l'idée de parvenir à relever le Matricule 16. Il sait que chaque argent supplémentaire récolté pour le mercato aidera, et essaye donc que le club ne se retrouve pas à vendre des joueurs qui n'ont plus joué depuis six mois...

Des calculs inhabituels pour un T1, qui sait toutefois que l'été sera chargé. "Il nous faut dix joueurs, pour remplacer ceux qui partiront. Comment ? Je ne connais pas les chiffres et les mathématiques, je suis l'entraîneur" a conclu Leko.