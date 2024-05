Anthony Moris évoque les critiques...et sa première finale de Coupe de Belgique avec le Standard

L'Union Saint-Gilloise a rendez-vous avec l'Histoire ce jeudi. Les Bruxellois joueront la finale de la Coupe de Belgique face à l'Antwerp.

Un rendez-vous bien évidemment très important pour les joueurs de l'Union, voire une chance unique dans une carrière. Parmi les éléments les plus expérimentés du noyau Saint-Gillois, le capitaine Anthony Moris.

Pour le portier luxembourgeois, il ne s'agit en effet pas de la première finale de Coupe de Belgique. En effet, il a assisté à la victoire du Standard contre Westerlo lors de la saison 2010-2011. "C'est spécial d'être ici. J'y étais déjà avec le Standard, contre Westerlo. Maintenant, j'ai hâte d'être sur le terrain", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Anthony Moris évoque les critiques

Anthony Moris a vécu des dernières semaines assez agitées. Auteur de plusieurs grosses erreurs dans le début des Champions Play-offs, lorsque l'Union vivait un creux, il a été la cible de nombreuses critiques.

"Pour moi, ce n'était pas trop grave, je devais surtout rassurer les autres. Car c'est surtout ma famille qui a été touchée par les critiques", a-t-il confié. "J'ai toujours dit qu'il fallait accepter les critiques, car elles font partie du sport. Je savais que le vent tournerait si je continuais à travailler dur, et voilà."

Moris admet néanmoins que cela n'a pas été évident, dans une période où plus rien ne tournait vraiment et que des critiques ont également été émises de la part de la presse. "Ça a été une période difficile, notamment à cause de l'attention portée par les médias, mais je ne vous blâme pas, bien au contraire", a adressé Moris aux journalistes en souriant.