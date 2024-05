🎥 Tous les coups sont permis pour les supporters de Bruges, qui ont pourri la nuit des joueurs de la Fiorentina !

√Ä la veille de la demi-finale retour de Conference League, des supporters brugeois ont tout fait pour pourrir la vie des joueurs de la Fiorentina. Des feux d'artifice ont √©t√© tir√©s aux abords de leur h√ītel.

Le Nieuwsblad nous apprend ce mercredi que des supporters du Club de Bruges ont créé des nuisances sonores aux abords de l'hôtel où logeaient les joueurs de la Fiorentina, dans la nuit de mardi à mercredi. Le club italien logeait à l'Hôtel Van der Valk d'Oostkamp.

Des feux d'artifice ont été tirés durant la nuit, afin de perturber le sommeil des joueurs de la Fiorentina. Un comportement que le bourgmestre d'Oostkamp déplore.

"Ce comportement m'a profondément déçu et choqué. Cet acte contraste fortement avec l'accueil que nous avons réservé au staff et au groupe de la Fiorentina", regrette Jan De Keyser sur ses réseaux sociaux."Sans respect de l’adversaire, le football, et par extension tout sport, devient impossible !", conclut-il avec colère.

Ce mercredi (18h45), le Club de Bruges reçoit la Fiorentina et peut atteindre une finale de Coupe d'Europe pour la première fois depuis 1978. Les Blauw & Zwart ont été battus 3 buts à 2 au match aller, et vont donc devoir l'emporter face à la Viola dans ce match retour.