Un exode se profile à l'Antwerp : de nombreux joueurs sur le départ !

Cet été, l'Antwerp subira une transformation complète. Il semble qu'il ne restera pas grand-chose de l'équipe actuelle.

L'Antwerp souhaite vendre plusieurs joueurs pour résoudre ses problèmes de trésorerie. Il est notamment question de Mandela Keita et George Ilenikhena, qui devraient rapporter gros et fournir un budget de transfert décent.

De plus, il est probable que Jean Butez et Michel-Ange Balikwisha partent également Mais de nombreux joueurs rêvent eux aussi d'un transfert. Jelle Bataille, Alhassan Yusuf et Jurgen Ekkelenkamp, par exemple. Vincent Janssen a également laissé entendre qu'il envisage un passage en MLS.

Ensuite, il y a les joueurs prêtés qui ne devraient probablement pas être conservés. Coulibaly a certes une option d'achat, mais elle s'élève à plus de 7 millions. Et vu qu'il a perdu sa place de titulaire, elle ne sera certainement pas levée.

Gyrano Kerk et Chidera Ejuke sont également prêtés. Il n'y a pas d'option pour le Néerlandais, prêté par le Lokomotiv Moscou. Ejuke, lui, sera libre de tout contrat, et pourrait donc décider de rester.

Eliot Matazo est quant à lui prêté par Monaco, sans option d'achat. En principe, il devrait donc retourner dans la Principauté. Il y a beaucoup à faire à l'Antwerp où, rappelons-le, Mark Van Bommel s'en ira également...