🎥 L'ambiance des grands soirs ! Le magnifique tifo des supporters brugeois pour pousser le Club vers la finale

THIS IS 𝐁𝐑𝐔𝐆𝐄𝐒, THIS IS 𝐉𝐀𝐍 𝐁𝐑𝐄𝐘𝐃𝐄𝐋. đŸ””âš« #CLUACF #UECL pic.twitter.com/3lABuElQkr