🎥 Lukaku marque dès sa première et permet à Chelsea de prendre les trois points à Arsenal !

En l'espace de 15 minutes, Big Rom avait déjà mis tout le monde d'accord.

Il n'aura pas fallu beaucoup de temps à Romelu Lukaku pour rentrer dans le coeur des supporters de Chelsea. Titulaire d'entrée de jeu contre Arsenal, Big Rom a ouvert le score en peine quinze minutes de jeu.

Vingt minutes plus tard, Reece James permettait aux Blues de doubler la mise. En seconde période, Chelsea a continué de pousser face aux coéquipiers de Sambi Lokonga qui n'ont pas réussi à rattraper leur retard.

Cette nouvelle victoire permet aux hommes de Thomas Tuchel de réaliser un 6 sur 6 en ce début de saison. De son côté, Lukaku s'est montré brillant et aurait même pu marquer plus qu'un but ce dimanche.