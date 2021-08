🎥 L'OGC Nice risque gros après les incidents à l'Allianz Rivera

Les images des supporters niçois envahissant la pelouse et les nombreuses échauffourées qui en ont découlé ont fait le tour de la planète foot.

À la 75e minute, Dimitri Payet a reçu sur le flanc une bouteille d'eau alors qu'il se dirigeait vers le poteau de corner. Il s'est alors effondré et les supporters niçois continuaient d'envoyer des projectiles. Le meneur de jeu marseillais a alors relancé les projectiles vers la tribune. Ce qui a poussé les supporters à pénéter sur la pelouse pour en découdre. Staff des deux équipes, services de sécurité, joueurs, supporters, tout le monde se battait sur la pelouse. Après moult tergiversations et des discussions qui ont duré plus d'une heure, la décision a été prise de reprendre le match. Les Olympiens ont décidé de s'en aller et donc de ne pas poursuivre.

⚽ FOOTBALL : Incidents lors du match Nice - Marseille. Dimitri Payet s'est énervé après avoir reçu des bouteilles au moment de tirer un corner, provoquant un envahissement de terrain. #OGCNOM pic.twitter.com/FM5IzRL2GY — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 22, 2021

En refusant de remonter sur la pelouse, l'OM a perdu sur tapis vert sur le score de 3-0, notamment parce que la Ligue a poussé pour que la rencontre reprenne, mais la donne devrait bien changer. Comme l'indique La Provence, l'OGC Nice risque très gros. Selon le média, la LFP pourrait bien, via la commission de discipline, sanctionner le club de la Cote d'Azur d'une défaite sur tapis vert.

Et ce n'est pas tout. L'Allianz Rivera risque ainsi d'être fermé pendant un bon bout de temps, puisqu'un huis clos pourrait bien être prononcé pendant plusieurs semaines voire des mois afin de sanctionner les supporters aiglons.

Du côté des joueurs et des staffs techniques, eux aussi impliqués dans les bagarres pour certains, des sanctions allant jusqu'à plusieurs rencontres de suspension pourraient aussi être prononcées.