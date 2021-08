Nikola Storm et Malines montrent qu'ils sont toujours là : "Une grande soirée"

Ce dimanche soir, le KV Malines a pris la mesure de l'Union Saint-Gilloise (3-1) lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League

Le KV Malines a refusé de s'enfoncer davantage et de manquer son début du championnat. Nikola Storm avait également besoin d'une performance libératrice et elle est venue. Il a planté le troisième but contre Union et a ainsi assuré la victoire de Malines. "Nous avons fait preuve de beaucoup de mentalité", a remarqué Storm après le match contre le promu. "Après le 0-1, nous avons eu du mal pendant un moment, mais nous nous en sommes sortis. Nous avons également égalisé assez rapidement. Vous avez senti que la volonté était très forte. Cela a également fait la différence", a souligné l'ailier.

Ce n'est que lorsque Storm a marqué le troisième but que le KaVé était complètement sûr des trois points. "La libération est toujours grande quand on marque, surtout quand c'est un peu décisif. J'ai moi-même eu du mal lors des matchs précédents en raison d'une préparation difficile. C'est bon pour moi aussi", a confié l'ancien Brugeois avant de poursuivre. "Nous sommes encore au début de la saison. Nous savons que nous pouvons jouer au football. La saison dernière, nous avons également gardé notre concentration dans les moments moins importants."

Le public local joue un rôle important

Ce n'était plus non plus un jeu avec un public limité. Le public local était de nouveau au rendez-vous. "Cela joue un grand rôle de toute façon. On le sent dans tout. Si vous mettez un peu de pression, les supporters sont juste derrière vous. Et si vous pouvez terminer avec une victoire... Les gens sont heureux, nous sommes heureux. C'est une grande soirée", a conclu Storm.