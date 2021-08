Nouveau bail et nouveau staff pour Steve Clarke à la tête de la sélection écossaise

Après avoir permis à l'Ecosse de retrouver les joies d'un grand tournoi, Steve Clarke a décidé de prolonger son aventure avec la sélection écossaise. Il sera le sélectionneur de l'Ecosse jusqu'à l'Euro 2024 et il reçoit le soutien d'Austin MacPhee et de Chris Woods, qui complètent son staff.

Ancien T1 de West Bromwich Albion et d'Aston Villa, Steve Clarke est à la tête de la Tartan Army depuis le mis de mai 2019. Son principal accomplissement est d'avoir permis à l'Ecosse de se qualifier pour l'Euro, après 23 ans sans le moindre tournoi majeur.

Building on the EUROs.



Steve Clarke has agreed a contract extension and will lead the Men's National Team through our EURO 2024 qualifying campaign.