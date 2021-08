🎥 Le fantastique arrêt de David De Gea à Wolverhampton

David De Gea avait ponctué la saison dernière sur une grosse déception. En finale de l'Europa League, le portier espagnol n'avait pas arrêté le moindre tir au but et avait manqué le sien, offrant la victoire à Villarreal.

Mais il débute la nouvelle saison sur les chapeaux de roue. Dimanche, il a livré un excellent match à Wolverhampton. En réalisant, notamment, un splendide arrêt devant Romain Saïss. "Cela doit déjà être l'arrêt de la saison", s'est notamment exclamé Peter Schmeichel sur Twitter.

That has got to be the best save of the season already. @D_DeGea 👏👏👏@ManUtd