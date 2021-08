Après Nils Schouterden, un autre Belge quitte Larnaca

Comme l'ancien Panda, il a rompu son contrat avec le club chypriote.

Après Nils Schouterden, c'est au tour de Jens Teunckens de quitter l'AEK Larnaca. Le club chypriote l'a confirmé mardi après-midi. Le gardien belge de 23 ans avait signé à Chypre l'an dernier. Avant ça, il était passé par Bruges et l'Antwerp.

Avec Larnaca, il n'a disputé que neuf matchs en un peu plus d'un an. Ancien international U15, U16, U17, U19 et U21, Jens Teunckens est désormais libre de s'engager avec le club de son choix.