Mais pourquoi le Standard va-t-il rechercher Mircea Rednic ? Les raisons d'un retour pas si étonnant que ça

C'est donc officiel, et ça a pris tout le monde par surprise : Mircea Rednic est le nouvel entraîneur du Standard. Une nomination qui s'est faite en quatrième vitesse tant Marc Wilmots commençait à tomber à court d'options.

Est-ce dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ? Les supporters du Standard ne pourront que l'espérer, car il y a aura un parfum old school à Sclessin la saison prochaine. En plus de Marc Wilmots directeur sportif et de Pierre François lui aussi de retour, c'est un autre ancien du club qui prendra place sur le banc : Mircea Rednic.

Le retour d'un coach qui a quitté notre championnat depuis plus de 10 ans maintenant, et qui traînait déjà à l'époque l'image d'un entraîneur peut-être un peu dépassé pour le plus haut niveau. Mais qui a aussi toujours gardé une cote de sympathie énorme, que ce soit à Mouscron ou au Standard, après ses passages.

Rednic postulait dès que possible au Standard

Et le sentiment était réciproque. Car à chaque fois que le banc du Standard se libérait, ces dernières années, le même son de cloche nous revenait : Mircea Rednic était l'un des premiers à mettre son CV sur le bureau de la direction liégeoise. Ce retour, il en rêvait. Peu importe que ce soit dans un Standard malade, peu importe qu'il ne soit pas le premier choix.

C'est un fait : Rednic n'était pas le premier choix de Marc Wilmots. Il n'était pas non plus le troisième, peut-être même pas le quatrième. Karel Geraerts, Jonas De Roeck, Bernd Hollerbach : tous ont été considérés. L'un des couacs est que le Standard souhaitait garder le même staff, aux émoluments modestes, là où les candidats refusaient de ne pas emmener leur staff avec eux. D'autres n'ont pas été convaincus par le projet.

De fil en aiguille, les options se réduisaient et le temps pressait. Il se dit que Marc Wilmots lui-même envisageait, temporairement du moins, de reprendre le rôle de T1 si aucun coach n'arrivait pour la reprise. Dans ces conditions, le profil de Mircea Rednic, qui serait revenu à Liège à vélo, en bicyclette ou en tram s'il le fallait, s'est imposé comme providentiel.

Les supporters l'adorent... mais Rednic a du travail

Est-il le bon choix ? Il est surtout le choix de la nécessité, car la reprise approche. Il a également l'énorme avantage de connaître la maison et le championnat, de parler la langue (on sait que Wilmots y accorde de l'importance, ce ne sont pas des paroles en l'air) et d'être apprécié des supporters.

Même ceux, et ils seront nombreux, qui doutent des capacités de Rednic à emmener le Standard au top gardent en leur coeur cette belle saison 2012-2013, conclue sur un ticket européen et au terme de laquelle Roland Duchâtelet avait pris l'une de ses nombreuses décisions impopulaires en se séparant du Roumain.

Maintenant, le plus gros du travail commence : construire un noyau compétitif. Certains candidats avaient été refroidis par l'absence de moyens et l'équipe fort déforcée à leur disposition. Mircea Rednic, lui, enfilera le bleu de travail et fera avec ce qu'on lui donne, du moins au début. On lui souhaite bon courage...