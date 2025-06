Malines a confirmé le nom de son T1, à la surprise générale : "Le club a analysé d'autres profils, c'est normal"

Fred Vanderbiest reste le T1 de Malines. Le doute a plané sur son avenir, mais l'ancien adjoint de Besnik Hasi, entre autres, a été confirmé dans ses fonctions. Une grande satisfaction personnelle.

Peu avant la fin de la phase classique, Malines s’est séparé de Besnik Hasi, parti ensuite à Anderlecht. L’assistant Fred Vanderbiest a alors assuré l’intérim. Sous sa direction, le club a évité les Relegation Play-offs et a pris part aux Europe Play-offs.

Malgré son envie exprimée de poursuivre l’aventure en tant qu’entraîneur principal, des rumeurs sur d'autres candidats ont circulé, laissant planer le doute sur son avenir. Finalement, la direction de Malines a tranché : Fred Vanderbiest est confirmé dans ses fonctions de T1.

Dans un entretien accordé aux médias du club, il revient sur la durée de la réflexion. "Le plus gros point de questionnement était probablement : ‘Et si ça ne fonctionne pas avec Fred ? Il est ici depuis huit ans comme adjoint, on risque de le perdre.’ Je pense que c’est ce qui a retardé un peu la décision. Le club a pris le temps de bien peser le pour et le contre, d’analyser différents profils, ce qui est tout à fait normal."

Fred Vanderbiest comprend la réflexion de Malines

Concernant son envie de devenir numéro un, Vanderbiest explique que cela s’est fait progressivement. "On ressent que quelque chose change, que la méthode prend de mieux en mieux. Je suppose que le club a aussi fait une évaluation à ce sujet, auprès des joueurs, du staff, et peut-être même plus largement."

Il conclut avec gratitude. "J’ai travaillé avec plusieurs entraîneurs, j’ai beaucoup appris. On retire toujours quelque chose, que ce soit en bien ou en mal. Je sentais que c’était le bon moment pour me porter candidat. Je suis très heureux que le club m’ait fait confiance."