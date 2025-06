🎥 "Job done" : Romelu Lukaku répond aux critiques en vidéo et envoie un sacré message à ses détracteurs

Romelu Lukaku (32 ans) n'a pas tardé à réagir après avoir remporté le titre de champion d'Italie. Sur Instagram, l'attaquant belge a publié une vidéo dans laquelle il adresse un message clair à ses plus grands détracteurs. Fier de son sacre avec Naples, Lukaku savoure ce moment avec intensité.

Romelu Lukaku (32 ans) a tenu à marquer le coup après avoir décroché le titre de champion d’Italie avec Naples. Sur Instagram, l’attaquant belge a publié une vidéo forte en symboles.

On y voit d’abord plusieurs de ses occasions manquées les plus commentées, accompagnées des articles critiques qui les ont suivies. Puis, les images basculent vers les festivités du sacre napolitain, ponctuées par ses plus beaux buts et passes décisives de la saison.

"On l’a fait, contre toute attente. Gloire à Dieu", écrit Lukaku en légende, porté par une bande-son puissante et des images impressionnantes. Loin de se contenter de figurer dans l’effectif, Lukaku a joué un rôle central dans cette conquête du Scudetto. Avec 14 buts et 10 passes décisives en Serie A, il s’est affirmé comme un leader offensif incontournable sous les ordres de Rudi Garcia.

Romelu Lukaku répond aux critiques après le titre de champion d'Italie

Ce titre a une résonance particulière pour le Diable Rouge, qui a dû faire face à de nombreuses critiques ces dernières années, entre blessures, changements de clubs et performances en dents de scie. En menant Naples au sommet, il prouve qu’il est toujours capable d’évoluer au plus haut niveau.

Avec ce nouveau trophée dans sa vitrine, Lukaku envoie un message clair : il n’a jamais cessé d’y croire — et il n’a pas dit son dernier mot. Servi par Kevin De Bruyne, il devrait continuer à faire des ravages la saison prochaine, en Série A.