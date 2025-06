Officiel : Westerlo se sépare de Timmy Simons, son successeur dans les starting-blocks

Timmy Simons à Westerlo, c'est terminé. Malgré une deuxième place lors des Europe Playoffs et un jeu séduisant, il a été décidé d'un commun accord de mettre fin à la collaboration.

Comme annoncé depuis quelques jours, le passage de Timmy Simons à Westerlo n'aura duré qu'une saison. Les deux parties ont annoncé ce soir la fin de la collaboration d'un commun accord.

Redoutable en attaque mais friable défensivement, Westerlo aura été l'une des équipes les plus spectaculaires de la saison. Pas suffisant aux yeux d'une direction toujours plus ambitieuse, qui ne se voyait pas lutter jusque dans les dernières journées de championnat pour éviter de jouer les Playdowns.

KVC Westerlo en Timmy Simons beëindigen samenwerking.



👉https://t.co/YwvW4vhq8P pic.twitter.com/mKwNC6muJz — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) June 16, 2025

Westerlo vise le haut de tableau

Aucune raison n'a été évoquée, mais il apparaissait clair depuis un certain temps que l'entraîneur et sa direction n'étaient plus sur la même longueur d'onde. Son successeur est déjà tout trouvé.

Comme le confirme Het Nieuwsblad, c'est Issame Charaï qui prendre l'équipe en main en vue de la saison prochaine. Le principal intéressé a trouvé un terrain d'entente avec les Glasgow Rangers pour résilier son contrat.

L'ancien adjoint de Philippe Clément s'est déjà entendu avec la direction de Westerlo mais il ne devrait être présenté que demain pour respecter l'accord négocié avec les Rangers.