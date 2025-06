La reconversion inattendue d'Anthony Vanden Borre : pourquoi il devient "Human Coach" à la RAAL

Anthony Vanden Borre, coach mental : voilà une association d'idées à laquelle on aurait eu du mal à croire de prime abord. C'est pourtant ce rôle que l'ex-Mauve jouera à la RAAL.

En réalité, ce n'est pas si étonnant : si Anthony Vanden Borre devait un jour intégrer la cellule d'un club, cela ne pouvait être que dans ce genre de rôle. On le sait, Vanden Borre n'a pas eu une carrière évidente : bien trop turbulent, pas sérieux, mal entouré, mal conseillé, le plus grand talent de sa génération à Neerpede est loin d'avoir répondu aux attentes.

C'est seulement la trentaine largement passée, et une fois que les dégâts à son image étaient presque irrémédiables dans l'opinion publique belge, que "Cool à l'aise" s'est assagi. Trop tard pour sauver sa carrière, qu'il traînera jusqu'en 2019 mais avouait estimer "terminée en 2017". Pas trop tard pour aider d'autres talents à ne pas gâcher la leur.

Lenvain et Vanden Borre en mode Rocky en 2014

Et la RAAL semble l'avoir compris. Quand on voit le nom de la personne avec qui Anthony Vanden Borre travaillera à La Louvière, tout s'éclaire : Jean-François Lenvain, c'est le mentor d'Anthony. Un coach mental longtemps responsable de la cellule sociale du RSCA : un homme qui nous confiait il y a quelques années qu'il... n'aimait pas vraiment le foot, mais se souciait surtout de son rôle social crucial.

Un homme, aussi, qui a sauvé Vanden Borre en 2014 : l'ex-pépite était sans emploi, et va réussir son pari, à savoir revenir au top au point de disputer la Coupe du Monde. "Certains jours, il ne voulait pas m’ouvrir la porte alors que nous avions convenu qu’il irait s’entraîner. Je sonnais chez un voisin et j’entrais chez Anthony par la terrasse", racontait Lenvain dans Sport-Foot Magazine. Rocky Balboa version football belge.

Vanden Borre voudra éviter que d'autres fassent les mêmes erreurs que lui

La RAAL avait déjà eu l'intelligence de faire appel à Jean-François Lenvain depuis quelques mois, en tant que coach mental. L'ancien assistant social d'Anderlecht a une énorme expérience dans ce rôle. Vandenborre a peut-être eu les mots les plus frappants à ce sujet : "Il affirmait qu’il aurait joué pour Barcelone si j’avais assuré son suivi à seize ans", révèle Lenvain.

Mais alors, que peut apporter l'ex-joueur que n'amène pas déjà son mentor ? Car Anthony Vanden Borre vient d'être nommé "Human coach" au sein de ce département appelé Human Care Development à la RAAL. La vérité, c'est que Lenvain manque d'une chose, peut-être, aux yeux des jeunes joueurs : un nom, une aura, une carrière. Un langage, peut-être, que l'ancien de Portsmouth et de la Fiorentina peut parler.

L'ancien Diable Rouge n'a compris, disait-il après avoir rangé les crampons, que vers 35 ans qu'il avait gâché sa carrière et aurait pu en tirer bien plus. Depuis, notamment avec l'aide de Jean-François Lenvain aux côtés duquel il participe à des actions de charité et des activités sportives solidaires, il fait son maximum pour que les "kets" ne fassent pas les mêmes erreurs que lui. La RAAL a décidé de l'employer dans ce rôle, et confirme sa teinte un peu Mauve pour sa remontée en D1A...