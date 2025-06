Et de deux : le Standard officialise l'arrivée d'un joueur de Schalke 04 !

Le Standard est passé à la vitesse supérieure à quelques jours du début de la préparation. Les Rouches viennent de boucler l'arrivée d'un ailier gauche.

La journée aura été chargée au Standard. Les Rouches ont officialisé l'arrivée de Mircea Rednic sur leur banc ainsi qu'Adnane Abid comme premier transfert de l'été. Et ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin.

Le club vient d'officialiser l'arrivée de Tobias Mohr, un ailier gauche évoluant à Schalke 04. L'Allemand de 29 ans a côtoyé Marc Wilmots dans la Ruhr, le nouveau directeur sportif des Rouches semble avoir apprécié son profil, au point de l'emmener dans ses bagages à Sclessin. Mohr arrive en fin de contrat, il s'agit donc d'un transfert gratuit.

"Je connais très bien Tobias qui est un joueur doté d’un excellent pied gauche et d’un gros volume de jeu. Comme le montrent ses statistiques, il a toujours été décisif dans tous les clubs où il est passé et il sort d’une saison pleine à Schalke 04. Très convoité, il a été immédiatement séduit par le projet du Standard et a montré un grand enthousiasme à l’idée de nous rejoindre", le présente Marc Wilmots.

Libre, avec de l'expérience

Le joueur confirme : "Je suis très heureux de rejoindre le Standard de Liège pour ce nouveau chapitre de ma carrière, qui sera également ma première expérience à l'étranger. Je vais mettre mes qualités au service du collectif et apporter mon expérience pour aider le club à atteindre ses objectifs. Je sais également que les supporters des Rouches sont fantastiques et j'ai hâte de jouer pour eux dans une telle ambiance".

Né à Aix-la-Chapelle, Mohr a été formé dans le club local de l'Allemania, à un jet de pierres de la frontière belge, à une quarantaine de kilomètres de Liège. En 2018, il a rejoint Greuther Fürth, transitant ensuite par Heidenheim.

Sa saison à 8 buts et 7 assists avait convaincu Schalke, alors en Bundesliga. Rarement titulaire, Tobias Mohr a accompagné le club en deuxième division. Il compte aujourd'hui plus de 150 matchs dans l'antichambre du football allemand, une expérience qui pourrait être précieuse pour les Rouches.