La prochaine priorité d'Olivier Renard à Anderlecht : il veut convaincre cet ailier courtisé aussi en Allemagne

Le RSC Anderlecht continue d’explorer activement le marché des ailiers, et Marius Broholm reste l’une de ses principales cibles. L’ailier droit norvégien de Rosenborg, âgé de 20 ans, coche toutes les cases du profil recherché par l'entraîneur Besnik Hasi : de la vitesse, de la percussion, de la créativité et un flair pour le but.

Rapide, technique et incisif, Broholm apporterait plus d’imprévisibilité au jeu offensif des Mauves. Selon des sources proches du club, des premiers contacts ont déjà eu lieu avec l'entourage du joueur. Anderlecht se serait également renseigné auprès de Rosenborg sur les conditions d’un transfert cet été. Bien que Broholm soit encore lié au club norvégien jusqu’à fin décembre 2026, l'indemnité de transfert resterait accessible.

Anderlecht accélère pour Marius Broholm

La saison passée, Broholm s’est illustré avec 8 buts en championnat et 3 en Coupe, des performances qui lui ont valu d’être élu Joueur de l’année à Rosenborg. Son niveau a aussi attiré l’attention d’autres formations en Scandinavie et en Allemagne.

Malgré cette concurrence, Anderlecht semble en pole position. Le projet sportif proposé au joueur — avec une possibilité immédiate de se battre pour une place de titulaire — est un atout majeur, en particulier pour un jeune talent en quête de progression.

Après le renfort de Mihajlo Cvetkovic en attaque, le club bruxellois souhaite encore recruter au moins deux ailiers. Marius Broholm reste, à ce stade, en tête de liste.