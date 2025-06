Les premiers mots de Mircea Rednic, de retour au Standard : "J'avais déjà repris l'équipe dans un moment délicat"

C'est officiel, Mircea Rednic est de retour au Standard et remplace Ivan Leko. L'entraîneur roumain a livré ses premiers mots quant à son retour à Sclessin.

L'information est officielle, Mircea Rednic est le nouvel entraîneur du Standard. L'entraîneur roumain remplace Ivan Leko, parti sur le banc de La Gantoise.

Un retour à la maison pour l'homme de 63 ans, qui avait coaché les Rouches lors de la saison 2012-2013. Il avait pris la place de Ron Jans fin octobre avant de guider le Standard à la quatrième place. Le matricule 16 avait remporté son barrage européen contre La Gantoise sur un score sans appel : 7-0.

Dans le communiqué du club, Mircea Rednic s'est exprimé sur son retour à Sclessin. Il aura fort à faire, puisque le noyau ne compte qu'une quinzaine de joueurs professionnels à trois jours de la reprise.

Les premiers mots de Mircea Rednic quant à son retour au Standard

"Je suis très honoré de revenir à la maison. La dernière fois, j’avais repris l’équipe dans un moment délicat et nous avions réussi à nous qualifier pour l’Europe en développant un groupe qui avait joué les premiers rôles la saison suivante. J’ai de l’expérience et l’ambition de travailler ensemble avec Marc pour le bien de l’équipe, de ce club et de ses supporters qui ont une place si importante dans mon cœur."

Son arrivée a aussi été commentée par le directeur sportif, Marc Wilmots, qui a essuyé de nombreux refus avant de trouver un accord avec l'ancien coach des Rouches, passé par Gand quelques mois après son départ du bord de Meuse.

"Mircea Rednic est un coach avec beaucoup de ferveur, de punch et d’expérience, notamment en Belgique et au Standard de Liège où il revient comme à la maison, mais également un coach qui s’identifie entièrement au projet actuel de notre club. Je sais que nous allons être sur la même longueur d’onde et que nous allons travailler main dans la main pour ramener de la passion et recoller à l’ADN du Standard de Liège."