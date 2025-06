Phase classique, Play-offs et trêve : voici les premières dates importantes de la saison 2025-2026 de Pro League

Alors que la saison écoulée semble à peine derrière nous, plusieurs clubs ont déjà tourné la page et lancé leur préparation pour l'exercice 2025-2026. Certains ont même déjà repris l'entraînement, preuve que la nouvelle campagne est déjà en marche dans les coulisses du football belge.

La Pro League dévoilera ce vendredi 20 juin le calendrier complet de la prochaine saison. On y découvrira l’ordre des journées et les affiches à venir, mais seules les dates précises des premières rencontres seront connues. Pour le reste de la phase classique, il faudra encore patienter pour savoir si les matchs auront lieu le vendredi, samedi ou dimanche.

En parallèle de ce calendrier très attendu, plusieurs repères importants ont déjà été communiqués. Le coup d’envoi de la saison 2025-2026 est fixé au week-end des 25, 26 et 27 juillet. La compétition sera interrompue pendant l’hiver, avec une trêve prévue du 28 décembre au 16 janvier.

La phase classique du championnat prendra fin le 22 mars. Deux semaines plus tard, le 3 avril, les Play-Offs débuteront. Cette phase décisive, qui déterminera les champions et les places européennes pour la dernière fois avant le changement de format, s'étendra jusqu’au week-end des 23 et 24 mai.

Enfin, le traditionnel barrage européen viendra clore la saison. Cette rencontre unique, qui permet à une équipe de dernière minute de décrocher un ticket continental, se jouera le 31 mai. L’édition précédente avait vu Charleroi s’imposer face à l’Antwerp pour s’inviter en Europe.

