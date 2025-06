Cinq choses à savoir sur Nathan Saliba, le futur Anderlechtois qui avait mis Wanyama sur le banc

Le RSC Anderlecht tiendrait sauf surprise sa nouvelle recrue : il devrait s'agir de Nathan-Dylan Saliba, jeune milieu de terrain qui arrive du CF Montréal. Le premier, donc, à débarquer via les connexions d'Olivier Renard au Québec.

Symbole d'une grande réussite d'Olivier Renard à Montréal

Au moment de son départ du CF Montréal, malgré quelques désaccords, tout le monde reconnaissait une énorme réussite à Olivier Renard : celle d'avoir promu durant son passage en tant que directeur sportif de nombreux talents issus du centre de formation du club québécois.

"Nous avons une académie très importante. À mes yeux, cela devait être la pièce maîtresse du club, surtout en ce qui concerne la construction de l'équipe. Mon job était d'amener de jeunes et talentueux joueurs dans l'équipe A, avec un potentiel à la revente, et je l'ai fait", résumait Renard au moment de son départ.

Lancé par Hernan Losada en équipe A...

Parmi ces jeunes pousses, donc, on compte Nathan-Dylan (ou Nathan, comme on l'appelle plus pratiquement au pays) Saliba, jeune milieu de promu intégré à l'équipe A en 2023 à l'âge de 19 ans. Et l'histoire du jeune Canadien est décidément liée à la Belgique dès ses premiers pas, car l'entraîneur qui lui a fait confiance s'appelle Hernan Losada.

L'Argentin le laissera patiemment progresser, faire des erreurs, et finalement s'imposer comme titulaire à partir de la seconde partie de saison 2023. "Si un joueur n'est pas prêt, il n'est pas une solution. Les jeunes joueurs, c’est à eux de travailler plus fort et de montrer qu’ils sont prêts à performer, de nous donner la sensation qu’ils peuvent aider l'équipe", déclarait Losada à ce sujet en juin 2023 via Radio Canada. Message reçu par Nathan Saliba.

... et c'est Victor Wanyama qui en a fait les frais !

Le fil rouge belge continue dans la jeune carrière de Nathan-Dylan Saliba. Découvert par Renard, lancé par Losada, il va se tailler une place au poste de milieu défensif... aux dépens d'un ancien de Jupiler Pro League. Et pas n'importe lequel : c'est en effet Victor Wanyama, ancien du Beerschot, qui sera mis sur le banc par l'explosion du jeune médian québécois.

"J'ai une bonne relation avec Victor, c'est un exemple pour nous. Il a eu une très belle carrière et continue à avoir ce rôle de mentor au sein du groupe", relativisait modestement Saliba via La Presse en septembre 2023. Toujours est-il qu'à force de progresser, celui qui devrait bientôt devenir Anderlechtois a pris la place d'un joueur évalué à 30 millions d'euros au faîte de sa carrière, et transféré deux fois pour 14,5 millions à Southampton et Tottenham. Pas mal...

Nathan Saliba, un milieu défensif pur ?

Dans une époque où la polyvalence est reine, Nathan-Dylan Saliba, à désormais 21 ans, fait office de véritable spécialiste : il est un milieu central relayeur assez typique, aux qualités principalement défensives. Sur ses 78 matchs disputés avec le CF Montréal, aucun n'a été ailleurs que dans l'entrejeu, et très peu même un cran plus haut au milieu (3 fois milieu offensif).

Car avec 2 buts et un assist seulement, le potentiel remplaçant de Mats Rits ou Leander Dendoncker (dans le double pivot de Hasi) sur l'échiquier Mauve & Blanc peut clairement améliorer ses statistiques. Son capitaine Samuel Piette affirmait toutefois dans La Presse en février 2025 que Saliba avait "une bonne qualité de frappe et de dernière passe" : saura-t-il les peaufiner à Anderlecht ?

La Coupe du Monde 2026 en ligne de mire

Les choses se sont accélérées très vite pour Nathan Saliba. Titulaire en MLS en 2023, indéboulonnable en 2024, il a été récompensé en septembre dernier par sa première sélection avec le Canada sous le nouveau coach fédéral Jesse Marsch. Et pour le moment, Saliba fait office de talisman.

Victorieux lors de ses deux premières caps (contre les USA et le Panama), il était laissé de côté pour la Nations League de la CONCACAF mais a fait son retour pour la Gold Cup, qui se tient cet été. Pour sa première titularisation, le Canada a battu l'Ukraine en amical. Le futur Mauve (?) a joué 90 minutes, alors que les Canadiens perdaient leur second amical sans lui contre la Côte d'Ivoire. S'il s'impose comme titulaire à la Gold Cup, il postulera clairement à la Coupe du Monde, à domicile, dans un an...