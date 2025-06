Enfin officiel : le premier transfert estival du Standard !

Adnane Abid est bel et bien un joueur du Standard. Le club a confirmé la nouvelle en cette fin d'après-midi.

Quelques heures après Mircea Rednic, le Standard a officialisé sa première recrue de l'été. Il s'agit d'Adnane Abid. Son club, le Patro Eisden, avait déjà confimé un accord avec les Rouches, ces derniers ont à leur tour confirmé l'opération.

"Véritable révélation en Challenger Pro League la saison dernière, Adnane peut évoluer aussi bien sur un flanc que dans un rôle de soutien derrière l’attaquant. Sa vitesse, son excellente capacité de dribble et son réel sens du but peuvent faire des ravages dans les défenses adverses et lui permettre de devenir un des futurs chouchous de Sclessin", le présente Marc Wilmots.

Le principal intéressé partage son enthousiasme : "En tant que Verviétois, signer au Standard de Liège est vraiment spécial et symbolique pour moi. Quand j’ai appris que ce club unique, avec son histoire et ses supporters incroyables, s’intéressait à moi, c’était comme une évidence : le bon endroit pour le bon projet au bon moment".

Un profil explosif

"Jouer à Sclessin a une saveur particulière et avoir la chance de bientôt le vivre de l’intérieur est quelque chose de très fort pour moi. J’ai hâte de porter ce maillot, défendre ses couleurs et réussir pour ce club", poursuit Abid, Rouche pour les quatre prochaines saisons.

Le Belgo-marocain a déjà vécu son lot de galères dans son jeune début de carrière. Mais l'ancienne espoir de Genk sort d'une saison à 8 buts et 12 assists avec le Patro. Parviendra-t-il à confirmer à l'échelon supérieur ? Sa créativité sur le flanc pourrait en tout cas faire beaucoup de bien à sa nouvelle équipe.