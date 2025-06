Encore un départ surprise à La Gantoise : Ivan Leko veut placer ses propres pions

La reprise est officiellement lancée à La Gantoise. Tandis que les joueurs ont entamé la préparation par une série de tests médicaux, les dirigeants travaillent activement à la composition du nouveau staff technique autour d'Ivan Leko.

C’est un départ qui surprend plus d’un du côté de La Gantoise : Gertjan De Mets (38 ans) ne sera pas reconduit dans le staff technique du club. Présent depuis 2019, il avait occupé divers rôles – entraîneur des jeunes, analyste vidéo, puis adjoint – et semblait solidement ancré dans le projet gantois.

Pourtant, malgré son ambition d’évoluer vers un poste de T1 – en témoigne sa récente participation à la formation "UEFA Pro" aux côtés de Danijel Milicevic – De Mets ne s’inscrit plus dans la nouvelle vision portée par Ivan Leko et le directeur technique Arnar Vidarsson.

La Gantoise va offrir un tout nouveau staff à Ivan Leko

Son profil ne correspondrait plus aux exigences du nouveau staff. Il s’ajoute ainsi à la liste des départs, aux côtés de Kevin Van Dessel (parti à Roda JC) et de Milicevic, dont le départ avait été confirmé plus tôt. Ce remaniement profond illustre la volonté de Leko d'imposer une nouvelle dynamique : rigueur, clarté et cohérence avec sa philosophie de travail.

Hein Vanhaezebrouck, son prédécesseur, avait d’ailleurs souligné la nécessité de restaurer de la discipline à la Planet Group Arena. Avec ce choix, le message est clair : La Gantoise tourne une page et construit une équipe technique alignée à 100 % avec la méthode Leko

Dans le rayon des arrivées, les Buffalos ont déjà communiqué que Nicolas Still sera l'un des adjoints d'Ivan Leko. Le reste du staff n'est pas encore connu, mais le temps commence à presser.