Deux pistes en Serie A pour Franck Ribery

Libre, l'ancien Bleu devrait revenir en Serie A.

Arrivé à la fin de son contrat avec la Fiorentina, Franck Ribery est libre depuis le 30 juin dernier, mais il n'a pas encore trouvé de nouvelle destination. Ça ne saurait tarder pour l'ancien milieu offensif du Bayern qui peut compter sur l'intérêt de plusieurs clubs italiens.

Franck Ribery a répété à plusieurs reprises son souhait de rester en Serie A et il devrait être entendu. Selon les informations de Sky Sports Italia, le Hellas Verone et le promu Salernitana sont deux pistes concrètes pour le finaliste de la Coupe du monde 2006 et l'une des deux devrait aboutir dans les prochaines heures.