Contre les Tchèques, Romelu Lukaku va vivre sa 100e sélection : "Un grand honneur de jouer pour cette équipe nationale"

Et le joueur compte encore vivre de grands moments avec les Diables rouges.

Ce dimanche au Stade Roi Baudouin, Romelu Lukaku va vivre sa 100e apparition sous le maillot des Diables rouges. Un honneur pour Big Rom qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : "C'est un grand honneur pour moi de jouer pour l'équipe nationale. Je m'amuse à chaque rencontre avec la sélection depuis cinq ans. J'espère encore jouer beaucoup de matches dans les années à venir", a-t-il déclaré en conférence de presse.

L'attaquant de Chelsea garde quelques beaux souvenirs de certaines rencontres avec les Diables : "Il y a la victoire contre les Etats-Unis lors de la Coupe du Monde 2014 ou encore la victoire contre le Brésil en 2018 en quart de finale. Je n'oublie pas non plus le 8-1 contre l'Estonie et le 9-0 contre Gibraltar car je me suis vraiment amusé."