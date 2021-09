Le Diable du match? Romelu, 100 aucun doute

Romelu sait tout faire, on le sait, mais il le fait de mieux en mieux.

Ce 5 septembre 2021 restera à jamais dans la mémoire de Romelu Lukaku. Pour sa centième en tant que Diable Rouge, l'attaquant de Chelsea a mis les petits plats dans les grands pour que la fête soit belle.

Buteur dès la 8ème minute, Romelu a beaucoup travaillé, a été dangereux durant tout le temps où il a été sur le terrain, a tente de marquer un doublé: une prestation presque parfaite pour notre numéro 9.

Puis en joueur intelligent qu'il est, il a su ... prendre la carte jaune qu'il fallait. Averti en Estonie, il est allé prendre le long de la ligne et en reconversion défensive le carton jaune qui va le suspendre pour le déplacement à Kazan, lieu de l'affrontement face à la Biélorussie.

Il va désormais pouvoir rentrer à Londres, retrouver Thomas Tuchel et ses coéquipiers et se préparer pour la suite de la saison. Une superbe soirée pour celui qui a été ovationné par tout le stade lors de sa sortie en fin de seconde période. Pour ceux qui en doutaient encore, Lukaku est le nouveau patron des Diables, et il le prouve lors de chaque rencontre... de mieux en mieux.