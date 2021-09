Midou Mouhli : "C'est de bon augure pour la saison à venir"

Le milieu offensif a rejoint le FC Liège cet été en provenance de Seraing pour engranger le plus de minutes possibles et afin d'aider le matricule 4 a rejoindre la D1B.

Midou Mouhli a livré une très bonne prestation contre Westerlo avec le FC Liège ce dimanche après-midi lors du cinquième tour de la Coupe de Belgique. L'ancien joueur du RFC Seraing a même distillé un très bel assist à Damien Mouchamps sur le premier but. "Je ressens un peu de déception à l'issue de cette rencontre car nous avions ouvert le score et que nous prenons deux buts juste avant la pause. Et ce penalty qui permet à Westerlo de prendre les commandes de la rencontre ne doit jamais être sifflé. Nous méritions mieux", a confié l’ancien élément du RFC Seraing.

Les Sang et Marine sont prêts pour le nouvel exercice en Nationale 1 qui débute le dimanche 12 septembre avec la réception de Tirlemont à Rocourt. "Nous avons tenu tête au leader de D1B qui a eu peu d'occasions face à nous. Cette prestation contre Westerlo, c'est de bon augure pour la saison à venir. Et encore, nous allons progresser et mieux jouer par la suite", a conclu Midou Mouhli.