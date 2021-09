🎥 Cristiano Ronaldo de retour à l'entraînement avec Manchester United... 12 ans après

Suspendu pour la rencontre du Portugal face à l'Azerbaïdjan, Cristiano Ronaldo avait reçu l'autorisation il y a quelques jours de quitter sa sélection.

Le Portugais tenait à se préparer au mieux à Manchester, avec sa nouvelle formation pour son retour en Premier League.

Attendu face à Newcastle samedi, CR7 a retrouvé le complexe d'entraînement des Red Devils à Carrington aujourd'hui et Ole Gunnar Solskjaer, avec qui il avait partagé le vestiaire pendant 4 saisons entre 2003 et 2007.

A sneak peek inside @Cristiano's first day back at Carrington... 👀



