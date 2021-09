Fâché, Tite s'en prend aux Argentins qui ont bravé les restrictions sanitaires locales

Lors d'un passage en conférence de presse jeudi, le sélectionneur du Brésil est revenu avec amertume sur l'interruption du match contre l'Argentine dimanche dernier, en raison de l'intervention de l'agence sanitaire brésilienne sur le terrain.

Tite était agacé. Le technicien âgé de 60 ans a réprimandé l'action des quatre internationaux argentins (Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Martinez et Emiliano Buendia) qui ont bravé les restrictions sanitaires locales.

"La justice, les lois, le respect et la hiérarchie existent. En football, tout n'est pas permis, il y a des règles. Je ne sais pas exactement ce qui a été fait ni à quel moment. Je ne peux ni ne dois juger, mais passer au-dessus de la loi, non ! Un peu de respect pour une entité, un pays, un peuple, pour un club et une sélection. Je souhaite toujours que le match se joue, mais si l'erreur a été commise, alors que s'applique la loi", a lâché le coach de la sélection auriverde.