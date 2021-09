🎥 Leandro Trossard envoie Brighton sur le podium de Premier League

Grùce à leur Diable Rouge, les Seagulls confirment leur excellent début de saison!

De retour d'un neuf sur neuf avec les Diables Rouges, Leandro Trossard a été le héros de Brighton & Hove Albion, samedi après-midi en Premier League. L'ancien Genkois n'avait pas encore trouvé l'ouverture en championnat, il a débloqué son compteur au meilleur moment.

Il a inscrit le but de la victoire à la 90e minute sur la pelouse du promu Brentford (0-1). Un but et une victoire qui permettent aux Seagulls de s'installer sur le podium de Premier League. Manchester United (10 points) mène la danse, devant Manchester City, Brighton et Tottenham (9 points).

Chelsea, qui affronte Aston Villa depuis 18h30 pourrait encore rejoindre Manchester United en tête en cas de victoire.