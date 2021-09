La 1000e de Mourinho : la dernière chance du Special One au haut niveau?

Ce dimanche, José Mourinho dirigera la Roma dans ce qui sera son 1000e match en tant qu'entraîneur principal.

Après un passage fait de hauts et de bas à Manchester United et une épopée ratée avec Tottenham, José Mourinho s'est relancé cette année à la Roma, où il dirigera ce dimanche le 1000e match de sa carrière d'entraîneur principal face à Sassuolo. Après des débuts réussis et les quatre victoires acquises en autant de rencontres avant la trêve, le Mou' aura certainement à coeur que son équipe confirme le bon début de saison ce dimanche pour ce "Special Day".

La saison de la dernière chance ?

En plus d'un anniversaire réussi, le Special One a également besoin d'une saison réussie. Après l'échec Tottenham, les offres pour le technicien portugais se font de plus en plus rares, en majeure partie à cause de l'aspect financier. En effet, celui qui a déjà gagné près de 100 millions d'euros en frais de licenciements depuis le début de sa carrière touchera cette année près de six millions d'euros pour être sur le banc de la Roma. Une coquette somme donc, que de moins en moins de clubs sont prêts à offrir à l'homme de 58 ans qui, réputé pour ses frasques, peut vaciller à tout moment.

Sous contrat jusqu'en 2024, José Mourinho a la lourde tâche de faire remporter un titre au club de la Louve, ce qui n'est plus arrivé depuis 2008. La Roma sort d'une saison très délicate, avec une maigre 7e place acquise en championnat. A son arrivée, le Mou' a déclaré vouloir remporter la Conference League avec la Roma dès cette année. A voir si l'entraîneur parviendra à relever les Jaune et Rouge, sans quoi la suite de sa carrière en Europe pourrait devenir de plus en plus incertaine.