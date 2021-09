🎥 Le solo tout en puissance de Terem Moffi contre Lille

Terem Moffi vit un début de saison tonitruant avec Lorient. Arrivé la saison dernière chez les Merlus en provenance de Courtrai, le jeune attaquant de 22 ans a déjà mis tout le monde d'accord en Ligue 1.

Titulaire ce vendredi contre le LOSC, le Nigérian a livré une très belle prestation avec un but mais aussi une passe décisive au terme d'un solo impressionnant. L'attaquant a complètement enrhumé l'arrière-garde lilloise avant de céder le ballon à Laurienté pour que celui-ci ouvre le score.

Au vu de ses prestations, l'ex-Courtraisien ne devrait pas faire long feu en Bretagne.

See how 🇳🇬Terem Moffi mesmerised Lille players to set up Lorient's goal.



• He went on to score the winner himself.



So many talents for Naija! 👍 pic.twitter.com/eGRrMQtdlc