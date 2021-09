Meunier à l'assist, le Borussia se fait peur, mais réussit ses débuts en C1

Le Borussia a eu chaud mais a assuré l'essentiel en Turquie. Le Sheriff Tiraspoll a créé la première surprise de la soirée.

Groupe C: bon départ pour Dortmund

Un déplacement compliqué sur la pelouse de Besiktas attendait le Borussia Dortmund en ouverture de la phase de poules de la Ligue des Champions, les Allemands ont rapidement été mis dans le bain, avec une grosse occasion pour Michy Batshuayi dès la sixième minute de jeu, et un superbe arrêt de Gregor Kobel pour empêcher le Diable Rouge d'ouvrir le score.

En difficulté durant le premier quart d'heure, le Borussia ouvre pourtant le score à la 20e minute de jeu. D'une passe en un temps, Thomas Meunier trouve Jude Bellingham qui se charge du reste. Le match a tourné et Dortmund conforte son avance juste avant la pause grâce à l'inévitable Erling Haaland.

En seconde période, Besiktas a tout donné pour revenir au score, mais le Borussia était bien en place et a parfaitement contrôlé la rencontre... jusqu'à la 94e minute et la réduction du score de Montero. Un but qui est tombé trop tard.

Le Borussia a tenu le coup pour s'offrir la victoire et les trois points. Thomas Meunier et Axel Witsel, qui a disputé la seconde période, réussissent leur entrée en C1 (1-2). L'autre rencontre du groupe C opposera le Sporting CP à l'Ajax.

Groupe D: le Sheriff sur sa lancée

Petit Poucet de la compétition et qualifié pour sa première phase de groupes de Ligue des Champions, le Sheriff Tiraspol a prolongé l'euphorie en disposant du Shakhtar Donetsk grâce à des buts d'Adama Traore et de Momo Yansané (2-0).

En attendant le résultat du choc entre l'Inter et le Real Madrid, Sheriff occupe donc provisoirement seul la tête du groupe D.