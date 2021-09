Divock Origi, titulaire surprise contre Milan: "Il a fait un bon match"

Divock Origi n'avait pas encore joué la moindre minute cette saison, il a débuté la rencontre contre le Milan AC mercredi soir et il a séduit son coach.

Jurgen Klopp ne cache pourtant pas qu'il ne se serait pas opposé à un départ de l'attaquant belge cet été. "Pour être honnête, bien entendu, je pensais qu'il pourrait partir cet été. Mais le football est un monde un peu fou et les gens ont sans doute oublié à quel point il était bon", analyse l'Allemand.

Divock Origi est resté à Liverpool et il devra donc saisir sa chance quand il en aura l'occasion. Comme mercredi soir. Titularisé alors qu'il avait assisté au début de saison des Reds depuis les tribunes, il a séduit son entraîneur.

"Il a su saisir l'opportunité"

"Je l'ai dit, c'est très difficile de se faire une place dans cette équipe. (...) C'est pour ça que Divock n'était pas dans l'équipe. Il n'a rien fait de mal. Il s'entraîne, il donne tout et, parfois, il faut patienter", estime Jurgen Klopp.

La patience de l'ancien Lillois a finalement été récompensée. "Il était le joueur dont on avait besoin et il a fait un bon match. Je suis très heureux de lui avoir donné cette opportunité et il a su la saisir", conclut le coach de Liverpool.