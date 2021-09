Gianluigi Buffon évoque son après-carrière

À 43 ans, Gianluigi Buffon est au crépuscule de sa carrière. Revenu à Parme, l'ex-international italien a évoqué "l'après".

Gianluigi Buffon ne compte pas forcément raccrocher les gants au terme de cette saison avec Parme, mais sait qu'il est (bien) plus proche de la fin que du début de sa carrière. "Je joue encore parce que je me sens bien, je me sens fort, je pense être utile à mes équipiers. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir à Parme", déclare-t-il dans la Gazzetta dello sport.

"Je pensais prendre ma retraite il y a 3 ans et j'avais dit, un peu pour rire, que si le PSG, le Real ou le Barça m'appelait, je continuerais un peu. Vingt jours plus tard, Paris m'a appelé", se rappelle Buffon, qui sait déjà ce qu'il aimerait faire après : "Ca me plairait d'être sélectionneur national, tu peux coupler expérience de vie et expérience sportive. En France ou en Australie, par exemple, ça me plairait". Gigi Buffon, coach des Bleus ?