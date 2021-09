Il a manqué l'efficacité aux Canaris contre Genk

STVV a longtemps espéré la victoire dans le derby limbourgeois, avant de craquer dans le dernier quart d'heure. Une déception pour les Canaris qui ont eu les occasions pour faire le break...

Alors que Yuma Suzuki avait ouvert le score en toute fin de première période, les Canaris ont continué de pousser en début de second acte, mais le but du break n'est jamais tombé.

Le seul regret de Bernd Hollerbach, plutôt satisfait de la rencontre disputée par son équipe. "Nous avons toujours été dangereux et on a d'ailleurs eu les occasions pour faire 2-0. Je pense que si on avait marqué ce deuxième but, alors on aurait gagné ce derby", analyse le coach trudonnaire.

Mais l'Allemand le sait: quand on ne fait pas la différence contre Genk, ça peut se payer cash. Et STVV en a fait l'expérience ce dimanche: "C'est un adversaire avec beaucoup d'individualités capables de faire la différence et avec un attaquant contre qui c'est très difficile de défendre. C'est aussi pour ça que nous avons perdu ce match..."