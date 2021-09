La vilaine statistique de la Juventus

Rattrapés en fin de match par l'AC Milan (1-1) dimanche à l'occasion du choc de la 4e journée de Serie A, les Bianconeri ont dû partager l'enjeu face aux Rossoneri.

La Juventus a encaissé au moins un but pour la 18e fois d’affilée en championnat. D’après La Gazzetta dello Sport, il s’agit actuellement de la pire série en cours dans le Big Five (Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League et Serie A). Une statistique douloureuse pour un club réputé pour sa solidité défensive, au même titre que son entraîneur Massimiliano Allegri, revenu l’été dernier.

De plus, le club turinois n'a pas engranger de victoire au cours des quatre premières journées de championnat, une première depuis la saison 1961-1962 pour la Vieille Dame.